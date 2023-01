Lisa Loring, a Wandinha original, morre aos 64 anos Estados Unidos

A atriz tinha 64 anos. Aos 6, ela deu vida à personagem na série “A Família Addams”, exibida nos Estados Unidos entre 1964 e 1966

São Paulo – SP

Lisa Loring, a primeira intérprete de Wandinha, morreu no último sábado (28) após sofrer um derrame. A infomação foi confirmada por sua filha à revista Variety.

A atriz tinha 64 anos. Aos 6, ela deu vida à personagem na série “A Família Addams”, exibida nos Estados Unidos entre 1964 e 1966.

“Ela se foi em paz com suas duas filhas segurando suas mãos”, disse sua filha Vanessa Foumberg à revista.

Foi Lisa quem fez a dança original de Wandinha, que ganhou uma releitura na nova série da Netflix sobre a personagem.

Butch Patrick, que interpretou Eddie na série “Os Monstros” (1964-1966), lamentou sua morte no Facebook: “Muito triste ao saber da morte de minha querida amiga Lisa Loring. Éramos muito próximos e trabalhávamos juntos com frequência. Eu sei que ela estava muito fraca. A encontrei algumas semanas atrás. Vá com Deus, minha amiga”.