Letícia Colin são indicados ao Emmy Internacional

Letícia Colin, 32, concorre na categoria atriz do Emmy Internacional pela série “Onde Está Meu Coração” (Globoplay). A brasileira concorre com a belga Celine Buckens, com a sulafricana Kim Engelbrecht e com a francesa Lou de Laâge pelo prêmio.

A única brasileira que já recebeu a honraria foi Fernanda Montenegro, em 2013, pela série “Doce de Mãe” (Globo). Em outras ocasiões foram indicadas Adriana Esteves, Andréa Beltrão, Carolina Oliveira, Denise Weinberg, Grazi Massafera, Irene Ravache, Lilia Cabral e Marjorie Estiano.

O Brasil também será representado por “Nos Tempos do Imperador” (Globo), na categoria novela, e “O Caso Evandro” (Globoplay), na categoria documentário. O anúncio dos indicados foi feito nesta quinta-feira (29), mas os vencedores só serão conhecidos no dia 21 de novembro, em cerimônia realizada em Nova York.

“Onde Está Meu Coração” conta a história de Amanda, interpretada por Colin, uma jovem de classe média alta que está se formando em medicina, mas acaba se envolvendo com drogas. Além dela, estão no elenco Fábio Assunção, Mariana Lima e Daniel de Oliveira, entre outros.

“Nos Tempos do Imperador” foi a novela que ocupou a faixa das 18h da Globo entre agosto de 2021 e fevereiro deste ano. Ela relembra o reinado de Dom Pedro 2º, interpretado por Selton Mello. A produção disputa o prêmio com “Two Lives”, da Espanha, “YeonMo”, da Coreia do Sul, e “You Are My Hero”, da China.

Já “O Caso Evandro” é a versão audiovisual do podcast homônimo criado e apresentado por Ivan Mizanzuk sobre o caso de um menino desaparecido nos anos 1990 na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Os demais indicados na categoria são “Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre”, da França, “Myanmar Coup: Digital Resistance”, do Japão, e “The Return: Life After Isis”, do Reino Unido.

O Emmy Internacional premia produções de fora dos Estados Unidos. No Brasil, a Globo já recebeu 18 prêmios, a maioria na categoria novela, caso de “Caminho das Índias” (2009), “O Astro” (2012), “Lado a Lado” (2013), “Joia Rara” (2014), “Império” (2015), “Verdades Secretas” (2016) e “Órfãos da Terra” (2020).