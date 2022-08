Leonardo DiCaprio e Camila Morrone terminam namoro após quatro anos

Desde 2018 juntos, a relação entre o ator e a modelo chega ao fim após quatro anos. O motivo do término não foi divulgado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ator Leonardo DiCaprio, 47, e a modelo Camila Morrone, 25, terminaram o namoro após quatro anos juntos. Fontes confirmaram a informação à People, mas não souberam informar o motivo da separação. Representantes do ex-casal não quiseram comentar.

DiCaprio e Morrone, que estavam juntos desde 2018, mantiveram seu relacionamento em grande parte privado. Eles fizeram sua estreia oficial como um casal quando se sentaram juntos na primeira fila do Oscar, em fevereiro de 2020.

Em julho de 2019, uma fonte disse à People que o relacionamento deles não era casual. Morrone passava muito tempo na casa do ator e era conhecida há muito tempo como namorada dele. O ator a apresentou inclusive aos pais.

A última vez que DiCaprio e Morrone foram fotografados juntos foi no fim de semana de 4 de julho. Eles estavam andando pela praia com seus cachorros, em Malibu, na Califórnia. Cerca de dois meses depois os sinais de tensão começaram a aparecer.

De acordo com o Page Six, um paparazzi flagrou a modelo fazendo uma expressão facial franzida, enquanto o ator parecia ouvir atentamente e mantinha o olhar fixo no chão. Não está claro quando o casal se separou oficialmente, mas DiCaprio foi visto de férias sozinho na Europa durante o verão.

Antes de seu romance com a modelo de ascendência argentina, que é 22 anos mais nova, o ator namorou outras mulheres bonitas com grandes diferenças de idade, incluindo Bar Rafaeli, Blake Lively e Nina Agdal.