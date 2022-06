LeBron James, astro da NBA, se torna oficialmente bilionário

A Forbes estimou que o patrimônio líquido da estrela do Los Angeles Lakers é de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,8 bi)

O jogador de basquete LeBron James, 37, se tornou oficialmente um bilionário. Nesta quinta-feira (2), a Forbes estimou que o patrimônio líquido da estrela do Los Angeles Lakers é de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,8 bi).

Segundo a Reuters, James é o primeiro jogador ativo da NBA a alcançar o status. O ex-jogador de basquete Michael Jordan, cujo patrimônio líquido a Forbes estima em US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,1 bi), alcançou o status de bilionário 11 anos após a aposentadoria.

A Forbes estimou que James ganhou US$ 121,2 milhões (cerca de R$ 580 mi) no ano passado. Apesar de ganhar cerca de US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,9 bi) em salário durante sua carreira na NBA com o Lakers, Cleveland Cavaliers e Miami Heat, os ganhos fora das quadras de James superam isso.

A Forbes estimou que James arrecadou mais de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,3 bi) em investimentos comerciais e endossos. Seus investimentos e negócios incluem sociedade na Spring Hill Company -detentora de três marcas, Grupo Esportivo Fenway, uma rede de pizzarias e um portfólio imobiliário de US$ 80 milhões (cerca de R$ 383 mi).

Criado por uma mãe solteira em Akron, Ohio, ele investiu dinheiro significativo de volta em sua cidade natal, abrindo uma escola e planejando moradia e um centro comunitário para ajudar famílias e crianças.

Nas quadras, James ganhou quatro campeonatos da NBA, foi nomeado MVP da liga quatro vezes e foi selecionado para 18 times All-Star. Ele ganhou ainda duas medalhas de ouro olímpicas.