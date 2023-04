Travessia: Núbia descobre a verdade sobre Ari e renega as atitudes do filho

A dondoca ficará tão envergonhada que venderá uma de suas lojas para tentar ajudar o filho a quitar sua dívida com o ex-sogro.

Amores, agora a coisa ficou feia de vez para o Ari (Chay Suede). Nem mesmo a sua mãe, que estava amando a vida de dondoca que estava levando, irá ficar do seu lado ao descobrir todas as atrocidades que o golpista fez.

Extremamente decepcionada com o filho, Núbia (Drica Moraes), baterá em Ari como se ele ainda fosse uma criança, e exigirá que ele devolva tudo o que roubou de Guerra (Humberto Martins). Com tentativa mal sucedida, sem pensar duas vezes, a mulher pegará Tonho (Vicente Alvite) e figirá para Mandacuru.

Já na sua cidade de origem, a mulher decidirá fazer algo para diminuir a dívida de Ari com Guerra, ela então venderá uma de suas lojas para ajudar a quitar a dívida do filho com o ex-sogro.