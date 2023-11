Kylie Jenner diz que era assediada por paparazzi aos 16 anos: ‘histórias de terror’

Socialite disse que, quando tinha 16 anos “esses homens de 50 anos” diziam a ela: “Oi, sua vadia”

Nascida sob os holofotes, Kylie Jenner contou em entrevista a Jennifer Lawrence na Intervew Magazine como foram suas experiências com os paparazzi quando era jovem. “Histórias horríveis”, ela descreveu.

Membro das Kardashians, a socialite disse que, quando tinha 16 anos “esses homens de 50 anos” diziam a ela: “Oi, sua vadia”. Kylie contou ainda que houve fotógrafos que a assediavam para conseguir uma foto íntima.

“Tentavam fotografar por baixo da minha saia e pulavam os arbustos, me assustavam, bloqueavam meu carro. Na verdade, era pior quando eu era mais nova”, disse ela. “Mas eu realmente não sei como seria crescer fora dos holofotes. Isso me ajudou porque não tenho nada com o que comparar”, completou.

Lawrence comemorou que a socialite cresceu em uma família em que todas as mulheres passam pela mesma exposição –o reality Keeping Up With The Kardashians está no ar desde 2007, quando Kylie tinha 10 anos, e acompanha toda a família– : “você só precisa se desenvolver em uma família amorosa cercada por pessoas que estão passando pela mesma coisa. Talvez seja por isso que você é tão doce”.