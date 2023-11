Vovó Vida Loka participa do show de MC Daniel: “Eu vou mamar sem dente até você gozar”

A influenciadora levou a plateia à loucura ao cantar um flow +18 no show do funkeiro.

Minha Nossa Senhora, eu vou ter que rezar um terço depois de escrever essa matéria. Que a Vovó Vida Loka não é o melhor exemplo de representante da família tradicional brasileira todos nós já sabemos, porém, agora ela extrapolou todos os limites.

Recentemente, a influenciadora participou de um show do cantor de funk MC Daniel, onde fez um flow +18 para a plateia, que foi a loucura com a participação da Vovó na apresentação do cantor:

“Eu sou uma velhinha da xereca enfoguetada. Não vou te dar Iphone, eu vou te dar é uma sentada. Eu vou mamar sem dente até você gozar, depois é minha vez, é você quem vai me chupar”, cantou a influenciadora.