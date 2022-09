Kate Winslet sofre acidente em set de filmagens e é hospitalizada na Croácia

A atriz leva um tombo e, após passar por exames por conta de dores na perna, recebe alta médica

A atriz Kate Winslet,46, foi hospitalizada na Croácia após machucar a perna em um acidente durante as filmagens do longa chamado ‘Lee’, que conta a trajetória da fotógrafa Elizabeth Lee Miller (1907-1977). Ela levou um tombo durante as gravações e a direção da produção decidiu levá-la para fazer exames em um chospital de Dubrovnik, capital da Croácia. Kate reclamava de dores pelo corpo.

O acidente ocorreu durante as filmagens na vila croata de Kupari. Segundo o jornal inglês Daily Maill, a atriz chegou ao local acompanhada por integrantes da produção e após exames, foi liberada.

“A Kate escorregou e foi levada para o hospital como uma medida preventiva pela produção do filme.

Ela está bem e vai retomar as filmagens, como planejado, ainda nos próximos dias”, disse à imprensa internacional um representante da produção de ‘Lee’.

Dirigido pela cineasta Ellen Kuras, ‘Lee’ ainda não teve sua data de lançamento anunciada. O filme ainda conta em seu elenco com os atores como Jude Law, Josh O’Connor e Andy Samberg.