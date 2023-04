Karin Hils vai do choro à frustração ao pensar que discurso de campeã do BBB 23 era para Aline

Karin começou a chorar e tinha a certeza de que sua amiga de grupo, Aline Wirley, seria a grande vencedora do reality.

São Paulo – SP

Do choro à frustração em questão de segundos. Foi isso o que aconteceu com a cantora Karin Hils, conhecida pela banda Rouge, enquanto via a final do BBB 23.

No momento do discurso final de Tadeu Schmidt, Karin começou a chorar e tinha a certeza de que sua amiga de grupo, Aline Wirley, seria a grande vencedora do reality. Porém, logo o sentimento mudou quando o apresentador revelou que Amanda era a campeã.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e fez a alegria dos internautas. “Desculpe, mas não contive os risos”, postou o perfil de Andrea Howell.

“Tadinha, ela tinha esperança. Acho que a torcida do quarto Fundo do Mar não quis se desgastar na votação, se não tinha possibilidade de ganhar”, opinou Tayy.

“Fiquei com pena no começo, mas no final foi muito engraçado”, riu o perfil de Juliana Ferreira.