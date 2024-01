Julio Iglesias é detido em aeroporto por conta do conteúdo de suas malas

Iglesias levava 42 kg de alimentos em sua bagagem, segundo divulgou o jornal espanhol Fiesta

Julio Iglesias, 80, ficou detido ao desembarcar no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana, por conta do conteúdo que transportava em sua bagagem. O cantor espanhol viajava das Bahamas quando foi detido pelas autoridades do aeroporto.

Iglesias levava 42 kg de alimentos em sua bagagem, segundo divulgou o jornal espanhol Fiesta. Itens como cogumelos, framboesa e rúcula estavam em suas malas. Não se sabe por que o cantor transportava itens que não são difíceis de encontrar na maioria dos lugares. Segundo o jornal Marca, ele correu risco de prisão.

Mais tarde, o Presidente da República Dominicana e o Ministro da Cultura, pediram desculpas ao cantor porque tudo “foi um mal-entendido”. Ao que parece, há uma mosca que afeta a agricultura da região e eles tiveram que examinar todos os legumes e hortaliças com os quais o artista estava viajando.