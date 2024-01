Na UTI, Mamma Bruschetta é diagnosticada com pneumonia e arritmia cardíaca

Na última sexta-feira (12) a apresentadora foi internada com um preocupante quadro de tosse e de falta de ar.

Meus amores, na última sexta-feira (12) a maravilhosíssima apresentadora Mamma Bruschetta teve que ser internada, no Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo, devido a um preocupante quadro de tosse e de falta de ar.

Sem previsão de alta, após passar por uma intensa bateria de exames, a apresentadora foi diagnosticada com pneumonia e arritmia cardíaca. Apesar de estar estável, segundo a equipe médica que está acompanhando o seu caso, Mamma está na UTI e requer observação máxima pelas próximas horas.

“O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente Mamma Bruschetta deu entrada no pronto-socorro da unidade nesta sexta-feira (12), com quadro de tosse e falta de ar. Foram realizados exames complementares que identificaram quadros de pneumonia e arritmia cardíaca. A paciente foi internada na Unidade de Terapia Intensiva para monitoramento e tratamento, com quadro estável, consciente e comunicativa”, informou o boletim médico que foi divulgado à imprensa.