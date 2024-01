Anitta dá sermão “fofo” em fã que arremessou tênis em seu palco

De forma extremamente carinhosa, a cantora deu um fecho no fã e pediu para que a situação não se repetisse.

Gente, a cada dia que passa eu amo ainda mais essa mulher. Recentemente, durante um de seus shows, em Fortaleza , a cantora Anitta parou a sua apresentação para dar um fecho “fofo” em seus fãs, após o mesmo arremessar um tênis no palco.

“Não joga no palco não meu amorzinho, tá bom? Porque se cair na minha cabeça eu não vou nem te contar o que acontece, e se cair na do convidado então, meu amor… Se cair na minha cabeça eu resolvo aqui, se cair na do convidado que veio aqui, eu nem sei…”,iniciou a nossa Girl from Rio.

Continuando, ela pediu para que a situação não se repetisse: “Faz mais isso não, tá meu amorzinho? Com muito amor, eu amo você também, mas tenizinho no palco [não]. Esse foi um amor. Viu gente eu to muito fofa ultimamente, né?”