José Loreto compartilha momento aplicando insulina nos bastidores de ‘Pantanal’

O ator, que vive o personagem Tadeu na novela, disse em uma entrevista a ‘Quem’ que descobriu a doença entre os 14 e os 15 anos

José Loreto, de 38 anos, compartilhou nesta quarta-feira (8), em seus stories no Instagram, um momento de intimidade nos bastidores da novela ‘Pantanal’: autoaplicando uma injeção de insulina. “Peão tomando insulina”, escreveu na legenda.

O ator tem diabetes tipo 1. Ele contou, durante uma entrevista para a ‘Quem’, que descobriu a doença entre os 14 e os 15 anos.

“Descobri que era diabético dos 14 para os 15 anos, em uma viagem com a minha família para Natal. A diabetes tipo 1 desperta assim, do nada. No meu caso, ela despertou durante uma viagem para o Nordeste. A gente ia de ônibus para praias distantes, não tinha banheiro, e eu pedia para parar de meia em meia hora para fazer xixi. Achavam que eu estava de ‘gracinha’, mas na verdade, eu estava com a glicose alta, sentindo muita sede e bebendo muito líquido para eliminar a glicose excedente pela urina”, disse.

Loreto explicou que um dos sintomas da doença é o aumento da sede e da vontade de urinar.

“Uns dos sintomas da diabetes é justamente a sede e a vontade de urinar descomunal. Então, meu pai começou a desconfiar e, quando voltamos para Niterói, fiz os exames e descobri que estava diabético”, contou.