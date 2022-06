Johnny Depp é aplaudido em show de Jeff Beck após vencer Heard na Justiça

O ator subiu ao palco do cantor em uma apresentação na cidade de Gateshead, na Inglaterra, nesta quinta-feira (2)

Em sua primeira aparição pública após vencer a ex-mulher Amber Heard na Justiça nesta quarta (1º), o ator Johnny Depp subiu ao palco de Jeff Beck em show do músico na cidade de Gateshead, na Inglaterra, nesta quinta-feira (2).

De acordo com informações da BBC News, o ator foi aplaudido pelo público, que tinha a expectativa de que o ator aparecesse na apresentação, ocorrida um dia depois do veredito do processo que ele moveu contra Heard por difamação. O ator já havia sido visto ao lado de Beck, que é seu amigo, em um pub de Newcastle e em um show em Sheffield dias antes.

O ator não comentou no palco a vitória no tribunal do condado de Fairfax, no estado americano da Virgínia, onde ocorreu o julgamento, mas Beck se referiu ao caso dizendo “que resultado!”.

A manifestação do ator veio através das redes sociais. “Eu gostaria de reconhecer o nobre trabalho da juíza, dos jurados, do pessoal da corte e dos xerifes que sacrificaram seu próprio tempo para chegarem ao resultado, além de meu inabalável e diligente time jurídico, que fez um trabalho extraordinário me ajudando a compartilhar a verdade”, escreveu o ator por meio de uma publicação no Instagram. “O melhor ainda está por vir, e um novo capítulo finalmente começou. A verdade nunca perece.”

Amber Heard, por sua vez, quer recorrer da sentença judicial. Sua advogada Elaine Bredehoft afirmou, em entrevista a um programa de televisão americano nesta quinta (2), que sua cliente vai buscar reverter o resultado do processo, que prevê que a atriz pague ao ex-marido uma indenização de US$ 10 milhões -ou R$ 48,1 milhões- em danos compensatórios e US$ 5 milhões –R$ 24 milhões- em danos punitivos.

Bredehoft também disse que Heard não teria dinheiro suficiente para fazer tal repasse, que os jurados foram influenciados pela mobilização dos fãs de Depp nas redes sociais e que o veredito representa uma derrota para todas as mulheres.