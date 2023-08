Jennifer Aniston revela sentimento que teve por David Schwimmer em ‘Friends’

A química entre ambos ultrapassou as telinhas e a artista afirmou que os dois usaram o sentimento para aprimorar os personagens

Jennifer Aniston admitiu que tinha uma queda pelo ator David Schwimmer no início das gravações da série Friends, no ar entre o anos de 1994 e 2004. Em entrevista ao podcast Live With Kelly and Mark, a atriz confirmou que o sentimento era recíproco. Na trama, Jennifer interpretava Rachel, o crush (paquera em português) desde a adolescência de Ross, vivido por David.

A química entre ambos ultrapassou as telinhas e a artista afirmou que os dois usaram o sentimento para aprimorar os personagens. Durante a conversa, a apresentadora questiona Jennifer sobre essa paixão. “Você e o David, no começo [de Friends], tinham um crush [um no outro]?”, perguntou.

“Sim, nós tínhamos. Nós deixávamos acontecer na televisão”, confessou Jennifer. Segundo ela, o primeiro beijo entre Ross and Rachel aconteceu de forma que “todo o amor” fosse canalizado para os personagens. “Foi bem agradável, na verdade. Nós apenas canalizamos todo o nosso amor e a nossa adoração recíproca no Ross e na Rachel”, pontuou.

Estadão Conteúdo