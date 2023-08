Jogadores do Flamengo saem no soco durante treinamento

O meio-campista uruguaio levou um soco no nariz, do lateral Gerson, após uma discussão ocasionada por uma falta.

Gentee, o que foi isso? Na manhã desta terça-feira (15/08) o clima ficou mega tenso no CT do Flamengo, após dois dos jogadores do rubro negro, Gerson e Varela, sairem no soco durnate o treinamento.

Tudo começou quando Gerson fez uma falta em cima do Varela, que não gostou nadinha da atitude do companheiro e foi reclamar com o zagueiro do time, Pablo.

“O que esse cara está falando aí?”,perguntou o meio-campo.

Devido a confusão, os dois jogadores foram retirados do campo e levados para a parte interna do CT, porém, o que deveria apaziguar, acabou piorando a situação.

Revoltado, Varela começou a gritar com Gerson, que deu uma má resposta ao uruguaio: “Nem estou falando contigo”, que ficou ainda mais irritado, partindo para cima do meio-campo, que revidou dando um soco no nariz de Varela.