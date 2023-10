Israel critica Gigi Hadid após modelo condenar atuação do país na guerra

Em suas redes sociais, modelo se manifestou a respeito do tratamento que governo israelense deu aos palestinos

Folhapress

São Paulo – SP

Israel criticou Gigi Hadid após a modelo compartilhar nas redes sociais uma mensagem crítica à atuação do país no conflito com o Hamas.

“Não há nada de judaico no tratamento dado pelo governo israelense aos palestinos. Condenar o governo israelense não é antissemita e apoiar os palestinos não é apoiar o Hamas”, diz a mensagem. Após a publicação, a conta do governo de Israel marcou a modelo e a criticou duramente.

“Você estava dormindo na semana passada ou acha certo ignorar bebês judeus sendo massacrados em suas casas? Seu silêncio tem sido muito claro sobre sua posição”, escreveu o governo, que logo depois publicou uma imagem de roupas e brinquedos infantis espalhados em um chão cheio de sangue. “Se você não condenar isso, suas palavras não significam nada.”

No último dia 07, terroristas do grupo Hamas fizeram o pior ataque em 50 anos contra Israel. Os extremistas romperam a barreira que separa o território israelense da Faixa de Gaza e assassinaram centenas de pessoas de forma indiscriminada, inclusive brasileiros.

Em resposta, o governo israelense convocou um número recorde de 300 mil reservistas e mantém bombardeios intensos contra Gaza. Nesta segunda (16), a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para “verdadeira catástrofe” no território palestino e disse que Gaza só tem mais 24 horas de água.