Danilo Gentili comenta fotos de Simaria exibindo decote: “Gigantesca obra de arte”

O apresentador do SBT usou do humor para comentar a foto ousada da cantora que colocou o decote para jogo e exibiu um colo ultra sexy

Danilo Gentili não perde uma, principalmente quando o assunto é chamar a atenção das sertanejas por aí. Simaria postou uma foto com um super decote e ele não deixou de comentar na publicação usando o humor. Ao invés de falar do decote da cantora, ele falou do cenário e dos prédios atrás da artista.

“Nossa, mas que par enorme de prédios ali atrás. Você sabe onde é isso? Que bela cidade”, disse ele fazendo piada em uma foto. Simaria então respondeu o apresentador: “Danilo, é em Valência, cidade linda!”.

Em outro registro, Danilo Gentili disse o seguinte: “Desculpe, Simaria. Eu não pude deixar de reparar nessa gigantesca obra de arte. Eu adorei o quadro na parede, você sabe o nome do autor?”. Par o bom entendedor um pingo é letra.