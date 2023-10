Klara Castanho recebe Chico Felitti na nova temporada do podcast “Sem Nome PodE”

Episódio vai ao ar nesta quarta-feira (18), às 19h, no YouTube e principais plataformas de áudio

No nono episódio do podcast “Sem nome PodE”, a atriz e apresentadora Klara Castanho recebe o jornalista e escritor Chico Felitti, responsável por diversas investigações sobre personagens reais. A conversa entre os dois passa por temas dentro do jornalismo, pautas LGBTQIA+ e São Paulo como um personagem das histórias de Felitti. O episódio vai ao ar nesta quarta-feira (18), às 19h, no YouTube e principais plataformas de áudio.

Chico Felitti, que também é sociólogo e roteirista, discorre sobre suas opiniões acerca de diversas temáticas, desde sua história com o jornalismo até a força dos depoimentos dos personagens. Klara e Chico também trocam sobre a leitura entre os jovens e a presença do jornalista nas redes sociais como ferramental pessoal e de trabalho.

Com temas específicos escolhidos de acordo com cada convidado, a temporada terá 20 episódios, que vão ao ar toda quarta-feira, às 19h, no canal do “Sem Nome Pode” no Youtube e ficará disponível em todas as plataformas digitais. Os convidados e temas de cada semana serão divulgados nas redes sociais do podcast, que é produzido pela Brumi Comunicação.

No primeiro episódio desta temporada, que começou dia 23 de agosto, com o tema talento, esforço, sucesso e correria, Klara recebeu o ator Christian Malheiros; no segundo episódio recebeu Reynaldo Gianecchini com a participação do ator Bruno Fagundes e conversaram sobre beleza, história e amizade nas telas e nos palcos; no terceiro o convidado foi Fábio Porchat; no quarto episódio recebeu a atriz Giovanna Grigio, com o tema “crescer em frente as telas”. No quinto, Klara conversou com Sandra Annenberg sobre jornalismo e carreira. No sexto episódio, Marina Person discorre sobre o cinema e MTV. Na semana seguinte, com a presença de Negra Li, a cantora apresenta o cenário do rap para as mulheres. Na quarta-feira passada, a escritora e influenciadora Bruna Vieira foi a oitava presença no podcast.