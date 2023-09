Internado, Kayky Brito recebe alta da UTI e está conversando

No dia 2 de setembro de 2023, ele foi internado após ser atropelado em uma avenida na orla da praia por um carro de aplicativo

Novo boletim médico informa que o ator Kayky Brito continua internado no Rio de Janeiro e tem atualizações sobre a saúde do artista. Nesta sexta (22), o hospital informou que o paciente deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e está se recuperando. Além disso, ele está consciente e conversando com sua família.



“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, informaram.

Kayky Brito está internado há quase três semanas no Rio de Janeiro. No dia 2 de setembro de 2023, ele foi internado após ser atropelado em uma avenida na orla da praia por um carro de aplicativo. No hospital, o ator foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano, chegando a passar por uma cirurgia para estabilização de fratura.