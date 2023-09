Luísa Sonza e Chico Moedas deixam de se seguir no Instagram

Luísa Sonza anunciou o seu término com o influenciador no programa ‘Mais Você’ e depois que Chico retomou suas redes deu unfollow na loira

Depois de transformar o banheiro do Galeto Sat ‘s em um ponto turístico do Rio de Janeiro. Chico Veiga deu unfollow em Luísa Sonza. O influenciador estava com sua conta derrubada do Instagram após Luísa contar detalhes da traição no ‘Mais Você’. Vale ressaltar que o unfollow foi recíproco e ela também apertou o botãozinho de parar de segui-lo.

Foram tantas denúncias em sua conta do Instagram, que Chico a perdeu, recuperando só tempos depois. No anúncio de Luísa ele ainda tinha conseguido fazer com que os comentários fossem restritos em suas publicações.

Ah, ele ainda apagou as fotos com a loirinha do pop das suas redes. Luísa também apagou suas publicações e comemoração diante do top 1 de ‘Chico’.