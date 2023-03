Heloísa Périssé vai participar da nova temporada do Dança dos Famosos

A atriz foi entrevistada pela apresentadora Ana Maria Braga, na manhã desta quinta-feira (9), e disse que começou o ano em busca de um desafio diferente

São Paulo – SP

Heloísa Perissé e o ator Diogo Brito, que interpretou o peão Guito na novela “Pantanal” (Globo) são confirmados na nova temporada do quadro Dança dos Famosos, no “Domingão com Huck”. A disputa estreia no próximo domingo (19), e vai começar com uma dinâmica diferente: todos vão iniciar dançando juntos, com coreografias em grupo.

A atriz foi entrevistada pela apresentadora Ana Maria Braga, na manhã desta quinta-feira (9), e disse que começou o ano em busca de um desafio diferente. “Estou em um momento de romper limites, eu sou uma pessoa que eu não envelheço, eu atualizo. Então decidi que ia voltar a dançar, dancei quando era nova”, disse.

Ana relembrou a participação no quadro, em 2010, e disse que é um desafio grande. “É um desafio para a alma, o corpo e para a emoção também. É desgastante e tem que treinar muito, se soltar”, comenta.