Globo tira casal lésbico de ‘Terra e Paixão’ e atriz desabafa: ‘Não teremos trama’

Chateada com a decisão, a atriz Renata Gaspar desabafou nas redes sociais

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

A Globo não vai dar mais tempo de tela para a trama das personagens Mara (Renata Gaspar) e Menah (Camilla Damião) na novela “Terra e Paixão”, atual novela das nove. O casal, que vive um romance lésbico, perdeu espaço devido as mudanças de prioridade da produção.

Chateada com a decisão, a atriz Renata Gaspar desabafou nas redes sociais. Sem dar detalhes dos bastidores, a também humorista, que já se declarou bissexual, comentou que falará com mais detalhes sobre o assunto em situação oportuna.

“Amores, Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. É aquela tia que vive com a amiga dela”, disse Renata.

De fato, segundo apurou a reportagem, não existem cenas previstas para as duas para as próximas três semanas em “Terra e Paixão”. Na produção, o sumiço do casal tem causado desconforto. Renata já havia reclamado internamente outras vezes.

Na estreia do folhetim, Renata Gaspar tinha celebrado que lésbicas teriam visibilidade no principal horário da televisão brasileira, algo que é bastante raro até os dias de hoje.

“Mulheres que ficavam com outras eram retratadas muitas vezes de uma forma repulsiva, no lugar pejorativo. O movimento é naturalizar duas pessoas que se gostam e querem ficar juntas”, afirmou ao site F5 em julho.

A Globo foi procurada para falar sobre a mudança no folhetim, mas não respondeu até o fechamento da reportagem.

“Terra e Paixão” fica no ar até janeiro de 2024, quando dará lugar para o remake de “Renascer” na faixa das nove.