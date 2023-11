Fãs cancelam ato em show de Taylor Swift a pedido de família de fã morta

Segundo postagens feitas em canais de fãs, a homenagem foi cancelada a pedido da família de Ana Benevides

Folhapress

São Paulo – SP

Fãs de Taylor Swift se mobilizaram para fazer um minuto de silêncio no show desta segunda como homenagem a Ana Clara Benevides, que morreu na apresentação de sexta-feira (17) após uma parada cardiorrespiratória.

Mas, segundo postagens feitas em canais de fãs, a homenagem foi cancelada a pedido da família de Benevides. Swift não comentou a morte da estudante de 23 anos no show de domingo, 19, o que levou os fãs a organizarem o ato.

“Pessoal, acabamos de receber atualizações e a família de Ana decidiu que seria melhor não realizarmos o projeto. Pedimos por favor para que respeitem a decisão deles, eles são coisa mais importante no momento. Compartilhem por favor!”, diz a postagem do canal Taylor Swift Brasil, no X, ex Twitter.

Benevides morreu após passar mal no estádio do Engenhão, onde acontecia a primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil para a “The Eras Tour”. Os termômetros no Rio de Janeiro marcaram 40ºC, enquanto a sensação dentro do estádio chegou a 60ºC. O público foi proibido de levar água para o evento e, segundo relatos dos presentes, a venda de água estava escassa no local.