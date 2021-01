Giulia Costa desmente boatos sobre namoro com filha de Fátima Bernardes

PUBLICIDADE

Giulia Martins, 20, filha da atriz Flávia Alessandra, 46, e conhecida como Giula Costa comentou sobre boatos de que ela está namorando a filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer. Ela respondeu perguntas de seus seguidores nesta quinta-feira (28) e afirmou que as duas são melhores amigas.

“Você nunca fala se está namorando a filha da Fátima”, escreveu à jovem um internauta. “Não teria problema nenhum se fosse verdade. Mas simplesmente não é e é bem chato ficarem divulgando mentira sobre a sua vida”, escreveu Giulia em um Stories publicado em seu Instagram.

A atriz também já havia falado sobre sua sexualidade em suas redes sociais, “Infelizmente, gosto de homem”, afirmou. Atualmente, ela e um grupo de amigos se tornaram sócios para abrir um restaurante na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda no jogo de responder perguntas de seguidores, Giulia tocou no assunto da vacinação contra a Covid-19, quando perguntada se ela iria se imunizar. “Óbvio. Isso não tem nem discussão”, respondeu, “é tão surreal existirem pessoas que disseminam essa informação que não é para tomar vacina. Isso é uma influência do mal, uma influência ruim”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress