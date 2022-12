Gisele comemora aniversário de 10 anos da filha: ‘Raio de sol em nossas vidas’

Modelo e Tom Brady, pai de Vivian Lake, se divorciaram recentemente

A supermodelo Gisele Bündchen, 42, usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para comemorar o aniversário da filha Vivian Lake, do casamento com o jogador da NFL Tom Brady, 45, de quem se divorciou recentemente. O ex-casal também é pai de Benjamin, 12.

Gisele compartilhou quatro fotos da filha, duas delas brincando com ela no mar. “Feliz aniversário de 10 anos, minha pequena! Obrigada por ser um raio de sol em nossas vidas e por sempre espalhar tanto amor ao seu redor. Nós te amamos muito!”, escreveu a modelo na legenda das fotos postadas no Instagram.

Brady também homenageou a filha pelo aniversário, postando uma foto abraçado com ela. “Feliz 10º aniversário Vivi! Adoramos você e seu lindo coração! Você traz tanta alegria para nossa vida! Nós te amamos”, escreveu o jogador.

Gisele e Brady confirmaram o divórcio em por meio das redes sociais, em 28 de outubro. Eles afirmaram que o fim do casamento de 13 anos acabou de maneira amigável e demonstraram gratidão pelo tempo que passaram juntos. Os dois destacaram que agora a prioridade são os filhos e que continuarão criando eles juntos.

“Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando eles juntos e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem”, afirmou a modelo na época do anúncio do divórcio nos stories do Instagram.