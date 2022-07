Gilberto Gil reclama de instrumentos ‘perdidos’ em turnê e companhia aérea responde

“Air France, onde está nosso equipamento?”, questionou o artista brasileiro através das redes sociais

Em meio a turnê “Nós, a Gente” na Europa, o cantor Gilberto Gil, 80, usou as redes sociais para desabafar sobre um problema que teve com os instrumentos, que não chegaram a Berlim, na Alemanha, para o show desta terça-feira (5).

“Gil e banda estão desde ontem aguardando os instrumentos para fazer o show hoje em Berlim. Air France, onde está nosso equipamento?”, questiona o texto, que foi publicado também nesta terça nos perfis do Twitter e Instagram do artista.

Gil se apresenta ao lado de seus filhos e netos na turnê, o último show antes de Berlim foi no Marrocos. Procurada pelo reportagem, a Air France informou que está ciente do caso do cantor e que já está atuando para enviar as bagagens para Berlim.

“Devido a uma situação operacional problemática em diversos aeroportos ao redor do mundo, e após uma greve de algumas equipes do Aeroporto de Paris responsáveis pelo manuseio de bagagem em 1º de julho, a Air France está atualmente vivenciando um número maior de ocorrências envolvendo bagagens”, explica o comunicado.

A empresa afirma que os times que cuidam das bagagens em aeroportos e dos call centers foram reforçados e se mobilizaram totalmente para entregar os itens atrasados aos clientes. “A Air France lamenta essa situação e pede desculpa aos clientes impactados.”