Jojo Todynho e Gkay se estranharam na Globo? Influenciadora nega

Cantora disse para a empresária dar o convite para a Farofa para alguém da platéia na final do ‘Dança dos Famosos’

A final do ‘Dança dos Famosos’ esteve quente por vários motivos e um deles foi a treta de leve entre Gkay e Jojo Todynho. A cantora já tinha dito publicamente que não queria convite da festa da influenciadora, Farofa da Gkay, mas de acordo com a jornalista Fábia Oliveira o assunto voltou à tona nos bastidores da Globo com Jojo dizendo que a empresária poderia oferecer o convite para alguém da plateia.

Em maio, Jojo gravou uma sequência de stories onde negava o convite para a festa. “Não vou, sabe porque, a troco de nada”, disparou.

O problema fica ainda mais evidente quando Jojo confirma a história para a Fábia, dizendo que tudo aconteceu fora do ar, no off, e Gkay diz que nada aconteceu. Ou seja, tem algo errado nesse quebra-cabeça.

De acordo com Jojo, ela se aproximou da plateia e Gkay foi junto, nesse momento Jojo disse que poderia dar o convite para a Farofa para alguém da plateia em seu lugar. A cantora ainda disse para a jornalista que acha que tudo ficou bem entre as duas.