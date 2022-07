Ricky Martin é acusado de violência doméstica

Ordem de restrição foi emitida contra o cantor

Minha gente, se a coisa anda bem por aí, Ricky Martin não pode dizer o mesmo, porque o muso está sendo acusado, anonimamente, de violência doméstica por uma pessoa em Porto Rico. Babado!

“As partes se relacionaram por 7 meses. Se separam há 2 meses, mas o acusado não aceita a separação. Ele o liga com frequência. Além disso, o denunciante o viu rondando sua casa em pelo menos três ocasiões. O denunciante teme por sua segurança”, escreve documento do processo obtido pelo portal ‘El Vecero’

As más línguas dizem que existe uma ordem de restrição emitida contra o cantor. A lei envolvida no caso em questão é a 54, que protege as vítimas de violência doméstica e deixa o nome da vítima em sigilo. Ou seja, não vamos poder saber a identidade do denunciante.

Os fãs do cantor ficaram estremecidos com a notícia e acabaram se decepcionando, mesmo que os fatos ainda não possam ser comprovados por ambas as partes. Vale lembrar que o cantor é casado com Jwan Yosef há cinco anos, e a relação dos dois gerou quatro filhos.