Filme ‘The Eras Tour’, de Taylor Swift, quebra recorde e vende R$ 128 milhões em ingressos no primeiro dia

Taylor Swift adicionou mais um recorde ao seu currículo nesta semana. O filme sobre a trunê ‘The Eras Tour’ quebrou o recorde de vendas antecipadas de ingressos na rede americana AMC e se tornou o melhor vendedor de bilhetes do primeiro dia do ano até agora do site de vendas Fandango.

Ambas as empresas compartilharam a notícia após Swift anunciar que sua enorme turnê passaria pelos cinemas nos Estados Unidos na última quinta-feira. O longa estará disponível de 13 de outubro até pelo menos 5 de novembro.

Segundo comunicado da AMC, a loirinha arrecadou US$ 26 milhões (cerca de R$ 128 milhões) em receita nas vendas de ingressos em apenas um dia. Esse número superou “Homem Aranha: Sem Volta Para Casa”, que arrecadou US$ 16,9 milhões (cerca de R$ 83 milhões) em um único dia.

Jerramy Hainline, vice-presidente sênior de venda de ingressos da Fandango evidenciou que Taylor está superando franquias como Marvel, Star Wars, DC Comics, que tiveram bilheterias históricas. “O filme do show de Taylor Swift não apenas é o melhor vendedor de ingressos no primeiro dia, mas também está se saindo como a super-heroína que ela é”, disse ele em um comunicado à imprensa.

O filme tem duração de 2 horas e 45 minutos, mais curto do que o próprio show, que dura mais de 3 horas e 15 minutos.

“A Turnê Eras tem sido a experiência mais significativa e eletrizante da minha vida até agora e estou muito feliz em dizer que em breve estará chegando às telonas”, escreveu Swift no Instagram na quinta-feira.