“Fiquei com medo, achava os evangélicos todos iguais, caretas”, dispara Elisa Lucinda

A atriz deu vida a mãe de Sol, Sheron Menezzes, em ‘Vai na Fé’ e contou detalhes sobre o que pensou sobre o papel

‘Vai na Fé’ já saiu das telinhas da Globo , mas ainda não saiu da boca do povo. A atriz, Elisa Lucinda, fez reflexões diante da sua personagem, que interpretava uma evangélica mãe de Sol, Sheron Menezzes. Em entrevista à Revista Caras, ela contou que teve medo do papel, pois acreditava que o s evangélicos eram todos caretas.

“Eu fiquei com medo no início, porque achava os evangélicos todos iguais, caretas, conservadores, fundamentalistas, homofóbicos, atrasados. Quando fui fazer a Marlene, no primeiro ‘misericórdia’ dela pensei ‘que mulher chata!’”, disparou.

Ela ainda completou: “Mas vi que não podia fazer um personagem pensando assim e comecei a estudar com a mãe da minha assistente, a Sara, que é uma evangélica, mas que não sai do samba. O pai dela me deu a Bíblia Africana. Eu não conhecia esse evangelho. Aprendi que os evangélicos não são iguais, tem muitos bacanas e que no evangelho do amor não tem arma e nem ódio”, afirmou.