Filha de Silvio Santos explica sumiço do pai da TV: ‘Não é a mesma pessoa’

Cintia Abravanel, filha de Silvio Santos, participou do podcast Christina Podtudo, da apresentadora Christina Rocha, e explicou o porquê seu pai sumiu da televisão. Aos 92 anos, ela afirmou que ele não é mais o mesmo.

“O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Então, para ele também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: ‘Não gostei de brincar disso, ficar velho é muito ruim; dói tudo, corpo dói’. Para o lado artístico dele é difícil, ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais”, disse Cintia.

A última aparição do apresentador no SBT foi há pouco mais de um ano. Sobre a ocasião, Cintia comentou que a família se surpreendeu com o desempenho de Silvio.

“Ele está ali, velhinho, na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos, aquilo cresce, ele vira uma entidade”, completou.

Por conta da idade avançada e de algumas gafes e declarações polêmicas feitas nos últimos anos, Silvio Santos deixou de gravar programas ao vivo.

Recentemente, uma de suas filhas, Patrícia Abravanel, postou uma foto com o pai. Na imagem, Silvio Santos apareceu sorridente, usando um casaco sobre um pijama, e com os cabelos grisalhos.

