Dulce María recebe reconhecimento na Colômbia por sucesso de música com Rebecca e Mc Danny

Artistas receberam um prêmio da Sony Music, celebrando o primeiro lugar nas músicas mais vendidas do iTunes BR e o TOP 200 no Spotify

No último domingo (05), a cantora mexicana Dulce María teve um encontro com uma das maiores rappers da America Latina, a colombiana FARINA. Diretamente da Colômbia, as artistas receberam um prêmio da Sony Music, celebrando o primeiro lugar nas músicas mais vendidas do iTunes BR e o TOP 200 no Spotify com o single “Barbie – Remix”, lançado no ano passado.

A surpresa emocionante aconteceu nos bastidores do show da “Soy Rebelde Tour”, que agitou a cidade de Medellín. O hit, que é uma verdadeira fusão musical entre o Brasil, México e Colômbia, conta com a participação das cantoras brasileiras Rebecca e MC Danny.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A R I E L (@arielquirino)

“Esse é um reconhecimento do Brasil porque alcançamos o top 200 com a Barbie, graças a essas meninas incríveis, à Rebecca, que nos convidou para Barbie e a todas as pessoas que ouviram essa música. Espero que possamos fazer mais coisas juntas”, celebrou Dulce.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Farina também aproveitou o momento para expressar sua gratidão pela surpresa e pela conquista. “Obrigada ao público do Brasil. Me sinto muito orgulhosa por estarmos juntas nessa canção. Obrigada Rebecca e MC Danny. Te amo Dulce! Somos as Barbies rebeldes”, disse.

Rebecca utilizou suas redes sociais para celebrar essa conquista ao lado de suas colegas de colaboração. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou o vídeo que mostra Dulce e Farina recebendo a placa e expressou seu carinho pelas artistas. “Las quiero”, escreveu ela, o que em português significa “Amo vocês”. Em outro post, publicou uma imagem das cantoras e adicionou a legenda: “Minhas bebes”.