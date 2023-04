Travessia: Preso, Moretti se humilha para Guida por um prato de comida

O empresário será preso por ter tramado o atentado contra o seu ex-sócio, Guerra, que quase morreu.

É gente, a novela Travessia está chegando ao fim, mas junto com ele, ela está trazendo também o fim do empresário Moretti (Rodrigo Lombardi), que será detido pelo atentado contra o seu ex- sócio, Guerra (Humberto Martins), onde comerá o pão que o diabo amassou.

O crápula que estava acostumado a viver com tudo o que há de bom e de melhor, passará maus bocados ao ter que encarar a realidade do sistema penitenciário brasileiro, onde nem mesmo as condições básicas são atendidas.

Na prisão, Moretti se verá contra a parede e não verá outra saída a não ser pedir a ajuda, ou melhor, se humilhar, para sua ex-esposa Guida (Alessandra Negrini). Ele pega então pegará o aparelho celular de um de seus colegas de cela e ligará para a mulher, que com deboche perguntará o que o empresário quer.

Mostrando que não lhe sobrou nem um pingo de dignidade, ele implorará para que Guida lhe de um prato de comida, se colocando em seu devido lugar, de burguês safado, que chegou até a ficar doente com a comida do presídio.