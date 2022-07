Fernanda Paes Leme revela que ficou com Rogério Flausino no casamento de Angélica

Na ocasião, que aconteceu em 2004, a atriz estava em um relacionamento sério, mas a relação não estava boa

No Quem Pode, Pod, novo podcast de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Fepa, como é conhecida, revelou que traiu o então namorado com Rogério Flausino no casamento de Angélica, no ano de 2004.

“O casamento da Angélica e do Luciano Huck parou o país. Dentre esses 1500 convidados estava eu com meus 20 anos. Eu peguei o buquê e o Rogério Flausino no seu casamento”, disse ela.

Angélica guardou segredo por 20 anos. “Eu achei que não podia falar. O Rogério Flausino estava cantando no casamento e tinha um camarim aí chegaram e falaram: ‘você não vai acreditar, a Fepa [Fernanda Paes Leme] está pegando o Rogério Flausino no meio do camarim’. No meio do casamento eu já sabia de tudo”, disse ela.

Fernanda ainda mandou um recado para o atual noivo e disse que aquilo era passado. “Eu dei esse furo para o meu videocast. Eu namorava na época do seu casamento. Acho que estava quase acabando, mas é isso, todo mundo aqui já deve ter sido corna e todo mundo já botou um chifre.”