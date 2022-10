Felipe Neto chama Latino de ‘paspalho’ e pede que prove alegações contra Lula

Antes de Latino, Felipe Neto já havia tido um desentendimento com outro famoso: Neymar

O youtuber e influenciador Felipe Neto, 34, bateu boca com o cantor Latino, 49, pelo Twitter. Ele pediu que o músico bolsonarista prove algumas alegações contra Lula (PT).

Em uma postagem, Neto alertou para rumores de que mais de seis bilhões de mensagens de celular seriam disparadas para brasileiros nos próximos dias com o intuito de tentar converter votos para Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, “tudo isso viria da contratação ilegal de serviços estrangeiros para interferir nas eleições brasileiras”.

Latino, então, resolveu confrontar Neto na mesma mensagem. “Só esqueceu de falar das 150 milhões de inserções comerciais que o PT teve a mais que o presidente nas rádios, isso sim”, disparou.

Felipe Neto xingou Latino e marcou na publicação o Tribunal Superior Eleitoral e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. “Tem mais um paspalho aqui que precisa provar as alegações”, escreveu o youtuber.

Antes de Latino, Felipe Neto já havia tido um desentendimento com outro famoso: Neymar. Ambos romperam e pararam de se seguir nas redes sociais por divergências políticas. O atleta apoia o candidato à reeleição Jair Bolsonaro enquanto o youtuber vai de Lula nas eleições.

O rompimento entre os dois aconteceu após Neymar começar a curtir posts contra Felipe Neto, que disse ter ido tirar satisfação com o jogador de forma particular. “Só que ele é uma pessoa como figura pública e no privado, outra. Falei que a gente tinha uma ótima relação e que não precisava disso”, explicou o youtuber nas redes sociais.

Segundo Felipe, o jogador disse que estava brigando com muita gente, que eles estavam em lados diferentes e pediu desculpas. Mas Neto contou que Neymar continuou curtindo postagens contra ele na internet e o rompimento aconteceu.