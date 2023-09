Maiara e Maraisa relembrar Marília Mendonça e se emocionam: “Sempre na nossa essência”

As cantoras falaram sobre o plano de carreira internacional e não deixaram de falar sobre a amiga que faleceu vítima de uma acidente de avião

Maiara e Maraisa apresentaram o DVD “Ao Vivo em Portugal” na Casa Petra, em São Paulo, nesta quinta-feira (28). As cantoras não deixaram de falar sobre Marília Mendonça e comentaram sobre o desejo de internacionalizar a carreira e suas músicas, ressaltando a importância do álbum ‘Patroas 35%’.

“Quando a gente estava fazendo As Patroas, nosso plano era internacional. Inclusive, Marília já estava fazendo aula em espanhol, chegou a gravar com Dulce Maria. A gente chegou a fazer divulgação das datas no Brasil e a gente já tinha falado que não ia ficar aqui. A gente queria algo mais country, inclusive, porque a gente já estava com contato fora do Brasil. Nosso plano com Marília era internacional”, contou Maiara.

Ela ainda completou: “Aconteceu o que aconteceu[a morte], a gente deu uma respirada e, quando a gente gravou em Portugal, sentimos muito a presença dela. Sonhamos nós três, ela não está aqui de corpo presente, mas estará sempre na nossa essência, no nosso coração, na nossa alma, e vamos continuar com os planos”, afirmou.

“E, pela primeira vez, cantar uma música em outro idioma, que Marília queria muito… Estou tentando dar meu máximo e carreira internacional é um grande passo pra gente, independente se vai ser sucesso ou não, se vai longe, o que a gente quer é levar nossa arte adiante”, acrescentou.