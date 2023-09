Bruna Guerin é hospitalizada às pressas

A atriz está sendo severamente atacada após ter o seu nome associado a separação do casal Sandy e Lucas Lima.

Que a internet é cruel, todos nós já sabemos, porém, muitas vezes não podemos nem imaginar o quão prejudicial isso pode ser. Após o fim do casamento entre Sandy e Lucas Silva ser anunciado por eles, muitas especulações surgiram, inclusive algumas associando o nome da atriz Bruna Guerin como o pivô dessa separação.

Diante disso, de acordo com o colunista Flávio Ricco, a atriz, que vem sendo severamente atacada por centenas de internautas, acabou fazendo com que Guerin fosse parar no pronto-socorro.