Faro explora Sheherazade após vencer SBT na audiência e grava homenagem na Paraíba

Produção do programa fez reportagem após audiência alcançada pela participação de Sheherazade no quadro A Fazenda: Última Chance

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

Rodrigo Faro vai usar Rachel Sheherazade de novo para levantar a audiência de seu programa dominical, o Hora do Faro, da Record.

O apresentador e a jornalista viajaram até João Pessoa, na Paraíba, para gravar uma reportagem para a atração nesta segunda-feira (30).

A reportagem vai contar curiosidades da vida pessoal de Rachel Sheherazade e falará um pouco de como era sua infância.

Rachel também vai encontrar com familiares e amigos que não vê faz bastante tempo. A homenagem deverá ir ao ar no fim de semana, no primeiro domingo de novembro.

A produção do programa armou a reportagem após os bons números de audiência alcançados pela participação de Sheherazade no quadro A Fazenda: Última Chance, apresentado dentro da atração no último dia 22.

Com as revelações de sua expulsão, Sheherazade fez a audiência de Rodrigo Faro subir. O ex-ator marcou 7 pontos de média com picos de 9 na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o resultado, Faro deu seu segundo maior ibope em 2023 e venceu Eliana, sua maior concorrente, pela primeira vez desde abril.

A ideia da produção é que a homenagem para Sheherazade surta efeito e Faro volte a ganhar da loira. Até dezembro, Rodrigo Faro vai investir nas polêmicas de A Fazenda 15 para tentar superar a audiência ruim que vem tendo nos últimos tempos.