Padre Reginaldo Manzotti passa por cirurgia na coluna

O procedimento realizado no sacerdote foi efetuado com sucesso e ele segue internado no hospital para sua recuperação.

Minha gente, na manhã desta segunda-feira (30) o Padre Reginaldo Manzotti passou por uma cirurgia na coluna. O procedimento, que foi realizado em Curitiba – PR, pois o religioso vinha sentindo fortes dores na coluna, terminou por volta das 12h, com grande sucesso. Em recuperação, com um quadro clínico estável, o sacerdote utilizou as suas redes sociais para pedir que os fiéis façam orações por sua saúde. “Olá pessoal. Como vocês acompanharam nos últimos tempos, tenho sofrido com fortes dores nas costas e hoje, foi o momento que Deus reservou para eu cuidar da coluna e da saúde, através de uma cirurgia. Rezem por mim. Obrigado. Deus abençoe”, publicou o Padre.