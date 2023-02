Famosas apoiam Anitta após derrota no Grammy

Além de Samara, a brasileira competia com nomes como a rapper Latto, o grupo Wet Leg, o cantor Omar Apollo e a banda Maneskin

Amigas famosas destacaram a presença de Anitta no Grammy, a premiação mais importante da indústria da música, após a artista perder para Samara Joy o reconhecimento na categoria revelação.

Além de Samara, a brasileira competia com nomes como a rapper Latto, o grupo Wet Leg, o cantor Omar Apollo e a banda Maneskin, do hit ‘Beggin'”.

A 65ª edição da cerimônia aconteceu na noite deste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Anitta marcou presença e, após 50 anos, foi a brasileira que concorreu em uma das principais categorias do Grammy. Isso já é um marco histórico. Viva nossa girl from Rio, que vai ainda mais longe e segue brilhando demais”, disse a atriz Juliana Paes.

“Estamos muito orgulhosos, menina. Você já fez história”, escreveu a cantora e ex-BBB Juliette.

Lexa também chamou a amiga de vitoriosa por tudo o que já conquistou. “Anitta é um orgulho”.

“Não vai ter jeito, vamos ter que ir para frente dos quartéis”, brincou Pocah.

O perfil da Prefeitura do Rio de Janeiro no Twitter também manifestou apoio. “Você nos enche de orgulho. Nosso maior prêmio é ter você, girl from Rio”.

Antes de Anitta, outros brasileiros foram indicados, mas nunca saíram vencedores, na categoria de artista revelação. Esses foram os casos de Astrud Gilberto e Tom Jobim em 1965, e Eumir Deodato em 1974.