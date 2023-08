Fabiana Karla e Deborah Secco farão dueto inédito em nova temporada de ‘Rensga Hits’

Laura, filha de Fabiana, fará uma participação e aparecerá na série como cantora

Júlio Boll

São Paulo – SP

O espírito do feminejo e os bastidores da indústria musical de Goiânia são a tônica de “Rensga Hits”, cuja primeira temporada estreia nesta segunda-feira (21) na Globo, com exibições às segundas, terças, quintas e sextas, após “Terra e Paixão”. Antes de chegar à TV aberta, a série fez sucesso no Globoplay, onde foi lançada em agosto de 2022.

Na trama, após descobrir a traição de seu noivo, Raíssa Santana (Alice Wegmann) deixa a fictícia cidade de Lucas do Rio Claro rumo à capital, com o objetivo de fazer carreira na música. Após altos e baixos, ela é recrutada para integrar a Rensga Hits!, casa de composições liderada por Marlene (Deborah Secco).

No entanto, a artista novata fica em meio ao fogo cruzado porque Helena Maravilha (Fabiana Karla), líder da Joia Maravilha Records -concorrente direta da Rensga–, também está de olho nela. Ao longo da história, fica claro que a disputa entre as duas empresárias é mais do que simplesmente profissional.

Ao falar sobre a série, Fabiana lembra com carinho do quanto a personagem a ajudou a recuperar um pouco de si mesma. “A Helena potencializou e abriu coisas presas em mim, que eu sempre tive, mas que estavam amenizadas por causa do isolamento”, conta ela à reportagem, recordando que as gravações da 1ª temporada ocorreram durante a pandemia. “Foi bom trazer essa mulher forte que sou, de novo! Fabiana estava adormecida na coragem.”

Tudo isso, bem como a troca constante com Deborah Secco, Fabiana acredita que acabou reverberando nas duas rivais da série. “Ambas são potentes e trazem o feminismo, mesmo que uma seja mais sanguínea e outra fleumática”, compara ela, referindo-se ao fato que sua personagem é mais apaixonada pelos holofotes, enquanto Marlene trabalha mais nos bastidores.

Essa relação, segundo ela, ficará ainda mais evidente nas duas próximas temporadas da série, que estão em pré-produção. A atriz antecipa um detalhe da fase inédita: ela cantará um modão ao lado de Deborah, o que colocará as duas personagens em um dueto inédito. “Gravamos com o [produtor musical] Dudu Borges e tivemos todo o acompanhamento de quem sabe cantar. Teve aula de corpo, voz, coach… É importante que todos saibam que teve muito preparo”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda sobre o futuro de “Rensga Hits!”, há outro spoiler que deixa Fabiana cheia de orgulho: sua filha Laura fará uma participação e aparecerá na série como cantora. A mãe conta que a jovem fez testes de voz e atuação, e passou. As gravações dos novos episódios devem começar em três semanas.