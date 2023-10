Ex-parceira de Milton Neves na Band, Larissa Erthal é contratada pela Record

Larissa começou seu trabalho nesta segunda-feira (16), na sua primeira experiência no jornalismo geral na TV

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

Ex-companheira de Milton Neves na Band até 2021 no programa Terceiro Tempo, Larissa Erthal é a nova contratada da Record. Larissa atuará como repórter de jornalismo geral da emissora de Edir Macedo no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e voltou a residir após deixar a Band.

Larissa começou seu trabalho nesta segunda-feira (16). Será sua primeira experiência no jornalismo geral na TV. Anteriormente, ela havia trabalho apenas no esporte e no entretenimento. Antes da Record e da Band, Larissa teve passagem relevante pelo Esporte Interativo (2007-2021).

Larissa Erthal foi contrata pela Band em 2014, para ser apresentadora do Jogo Aberto Rio de Janeiro, braço carioca da atração comandada por Renata Fan.

Mesmo com o fim do programa em 2015, ela seguiu com destaque na programação da Band, e se mudou para São Paulo.

Larissa participou das coberturas dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e da Copa das Confederações, em 2017. Em 2018, Larissa também participava do Café com Jornal (2014-2020), extinto jornalístico matinal, além de fazer projetos no entretenimento da emissora, como Música na Band (2018-2021).

Quando saiu de licença-maternidade para ter sua única filha em 2021, Larissa foi substituída por Lívia Nepomuceno, que se destacou e foi efetivada na atração até a sua última edição, em agosto deste ano.

Larissa Erthal não chegou a voltar ao ar e saiu da Band após o fim de seu contrato, no ano passado. Desde então, ela estava fora da televisão.