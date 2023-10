Caetano Veloso é o ganhador do Prêmio UBC 2023

O artista receberá o Prêmio do Compositor Brasileiro, dia 05 de dezembro, em evento na sede da entidade, no Rio de Janeiro

“Meu coração vagabundo, Quer guardar o mundo, Em mim”. Ícone da música brasileira, o compositor, cantor, músico, produtor, arranjador e escritor brasileiro Caetano Veloso terá toda sua trajetória celebrada em uma justa homenagem. A União Brasileira dos Compositores (UBC) realizará a sétima edição do Prêmio UBC, em uma cerimônia repleta de surpresas para Caetano. O artista receberá o Prêmio do Compositor Brasileiro, dia 05 de dezembro, em evento na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Com 56 álbuns lançados, sendo 30 de estúdio, 20 ao vivo e 6 coletâneas, o artista tem o reconhecimento não apenas de uma imensa comunidade de fãs no Brasil e em todo o mundo, mas também da indústria musical. Caetano foi 5 vezes indicado ao GRAMMY Awards, tendo vencido em 2001 e 2002 na categoria Melhor Álbum de Música Global. Além de ter sido 29 vezes indicado ao Latin GRAMMY, dos quais venceu 13 troféus, em diversas categorias.

A edição 2023 do Prêmio UBC conta com direção artística de Zé Ricardo, diretor artístico de festivais como Rock in Rio e The Town. Na ocasião, Caetano testemunhará uma apresentação inédita, exclusivamente concebida para esta noite, com shows de mais de uma dezena de grandes nomes da música brasileira, de diversas gerações, interpretando ao vivo versões inéditas do artista. Celebrando a obra do compositor, contemplando sucessos de sua carreira, o line-up tem os nomes guardados a sete chaves e será surpresa inclusive para o homenageado.

Para mais atualizações sobre a celebração, acompanhe as redes sociais da UBC.