“Nunca terás uma foto minha de biquíni , meu corpo é do meu marido”, confessa Fernanda Brum 

Em entrevista, a cantora evangélica afirma que após o casamento o seu corpo passou a ser de seu marido.

Minha gente, eu amo a Fernanda Brum, adoro a maneira como ela se posiciona em relação aos assuntos. Em entrevista ao podcast da jornalista, que está no auge de sua carreira, Isabele Benito, o “Tá Benito Podcast”, a cantora gospel contou detalhes sobre a sua decisão de não expor o seu corpo.

Apesar de ser a primeira vez que elas se viram, a impressão que senti foi que estava sendo um bate papo de amigas. E é óbvio que não se fala em outra coisa no Talho Capixaba, no Leblon, do que o fato de Fernanda Brum ter afirmado que jamais postaria uma foto utilizando um biquíni.

“Nunca terás! O meu corpo é do meu marido… Meu corpo é do meu marido. Não tem decote, não tem quadril de fora…”, afirmou a evangélica.

Ao notar o espanto da anfitriã do podcast, ela explicou a sua opinião sobre o assunto: “Porque você tá mostrando o seu corpo, que é do seu marido… Mas olha só, gente! O corpo é seu, mas quando eu me caso, o corpo é do meu marido. Eu não tenho um corpo feio, mas eu também não gosto de mostrar”.

Por fim, afirmando que seu corpo é templo do Espírito Santo, Brum pede para que Benito liste 10 motivos para que ela fique exibindo o seu corpo, sendo que dentre eles ela citou a elevação de sua autoestima, motivo pelo qual Fernanda disse que não precisa de outras pessoas para fazer.

“Eu sou templo do Espírito Santo. Porque vou ficar mostrando o meu corpo por aí? Me dá 10 motivos! Eu não tenho 10 motivos.. Isso aí acontece comigo no meu espelho. Eu me vejo e falo: ‘Uau, Fernanda! Você tá linda!’ e tá ótimo”, finalizou a cantora.