Ex-mulher de Jô Soares revela como será dividida a herança do apresentador

São Paulo – SP

O apresentador e humorista Jô Soares, morto em agosto aos 84 anos, deixou toda a sua herança para sua ex-mulher, Flavia Soares, e os funcionários de sua casa.

Flavia confirmou a informação ao jornal O Globo, em entrevista nesta segunda. Para ilustrar a proximidade de Jô com os profissionais que trabalhavam para ele, ela disse que “o que estava há menos tempo em casa estava há mais de 20 anos”.

A designer gráfica foi a última pessoa a ser casada com Jô –apesar de a união ter se encerrado em 1998, os dois continuaram amigos íntimos até o final da vida do escritor. Ela se casou com a cantora Zélia Duncan em cerimônia celebrada no ano passado.

“Os últimos momentos dele foram um deslumbramento”, disse Flavia ao jornal. “O estado de afiada consciência e a inesperada completa perda do medo de morrer foram de uma beleza sem fim.”

O humorista havia sido casado antes com as atrizes Therezinha Millet Austregésilo, com quem teve um filho, e Sylvia Bandeira.

O único filho de Jô, Rafael Soares, morreu em 2014 aos 50 anos de um câncer no cérebro.