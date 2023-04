Ex-mulher de Aaron Carter contesta resultado de autópsia sobre causa da morte de cantor

Em entrevista ao TMZ, Melanie Martin, que foi casada com o artista até novembro de 2021, diz que a versão das autoridades não faz sentido

A família de Aaron Carter questiona a causa da morte oficial da polícia. O resultado da autópsia foi divulgado na tarde de terça-feira (18) e determina que o cantor, morto em novembro de 2022, sofreu um afogamento acidental e estava sob efeito de Alprazolam, genérico do Xanax, e a inalação de difluoretano.



Em entrevista ao TMZ, Melanie Martin, que foi casada com o artista até novembro de 2021, diz que a versão das autoridades não faz sentido e que encontrou mensagens no celular de Aaron a respeito de uma dívida financeira com outra pessoa.



“Os resultados da autópsia não são conclusivos. O documento alega que a morte se deu por afogamento, mas mostra que ele estava usando uma camisa e um colar dentro na banheira, o que não faz sentido. Por que ele estaria em uma banheira com roupas? Não entendo a cadeia de eventos, e este relatório apenas me faz fazer mais perguntas”, afirma.



Melanie contou ao jornal que ficou com o aparelho eletrônico de Aaron após sua morte e que encontrou mensagens de texto com uma pessoa não identificada dizendo ao músico que ele devia US$ 800 por uma substância desconhecida. Ela conta que a troca de mensagens termina quando Aaron pergunta se estaria sofrendo uma ameaça. A ex-esposa do cantor diz que apresentou todas as evidência à polícia.