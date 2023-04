Carol Dantas comenta que filho de Neymar está ansioso para a chegada de bebê: ‘Mil planos’

Ela comentou como Davi Lucca está com a notícia e também desejou saúde para a criança

São Paulo – SP

Após o anúncio de que Neymar será pai pela segunda vez, a influenciadora Carol Dantas, que tem um filho de 11 com o jogador, felicitou o atleta e Bruna Biancardi pela gestação. Na publicação sobre a gravidez, Carol conta que já sabia da novidade e que Davi Lucca, primogênito, está ansioso para a chegada do irmão.



“Consegui fechar a boca, graças a Deus. Vem neném. Seu irmão já está fazendo mil planos com você”. Em outro comentário, ela deseja muita saúde para a criança.



“Deus abençoe cada dia mais a vida dessa criança que daqui a pouco vai estar aqui correndo, brincando e trazendo muito amor.” Esta é a segunda vez que Bruna e Neymar se envolvem, já que os dois namoraram antes, mas o relacionamento terminou em junho do ano passado. O casal reatou no fim de dezembro.