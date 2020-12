Ex-coreógrafo de Anitta revela mágoa da cantora: “você fala que as pessoas precisam dialogar, mas isso não rolou com a gente”

PUBLICIDADE

Daniel Lourenço, um dos coreógrafos de Anitta quando ela estourou no país inteiro com “Show das poderosas”, relembra o fim da parceria que não foi muito agradável.

“Foi um processo difícil, muito disse-me-disse. Essa área tem muito disso. Fizeram fofoca de mim para a Anitta. Não tiro minha parcela de culpa. Desde que rompemos, nunca sentamos para falar sobre. Eu queria ter falado, mas naquele momento ela não queria falar comigo. Assim que terminamos nossa parceria, fiquei mal, tive minha primeira crise de depressão e voltei para minha cidade, Três Rios (interior do Rio)”, contou Dy Lourenço, seu atual nome artístico, em entrevista ao canal Pheeno TV, no YouTube.

O coreógrafo, que viria trabalhar depois com Ludmilla, atual desafeto da ex-patroa, ainda gostaria de ter a chance de fazer as pazes com Anitta, e não esconde sua mágoa: “Você hoje é uma pessoa inteligente e muito sábia, e costuma dizer no Instagram que as pessoas precisam dialogar, mas isso não aconteceu comigo. Isso não rolou entre a gente… Eu estava lá quando você precisou. Eu conheci uma Larissa e uma outra Anitta. Hoje, eu conheço outra Larissa e Anitta, e admiro sua evolução”.

Depois de romper com Anitta, Dy Lourenço trabalhou por cinco anos com Ludmilla, e foi o responsável pelas coreografias de clipes famosos como “Hoje”, “24 horas por dia” e “A danada sou eu”: “A pessoa Ludmilla é tão grande quanto a artista”.