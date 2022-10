Erasmo Carlos é internado em hospital com infecção pulmonar, diz jornal

Ele foi hospitalizado na semana passada com uma infecção pulmonar e seu quadro de saúde é delicado

O cantor Erasmo Carlos, 81, está internado no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, ele foi hospitalizado na semana passada com uma infecção pulmonar e seu quadro de saúde é delicado.

O artista iniciou o tratamento assim que entrou no ambiente hospitalar. Mesmo assim, seu estado de saúde ainda preocupa médicos, de acordo com o colunista Ancelmo Gois.

Nesta semana, ele havia cancelado dois shows que faria nos Estados Unidos, em Orlando (4 de novembro) e Miami (10 de novembro).

Erasmo Carlos ficou internado por mais de uma semana em 2021. Após contrair Covid-19, o músico ficou em observação no hospital.

Ele tinha tomado a vacina contra a doença. Diante disso, foi internado apenas como uma medida de precaução. Oito dias após a internação, no dia 8 de setembro, recebeu alta.

A reportagem entrou em contato com o hospital e a assessoria do cantor Erasmo Carlos, mas não obteve retorno.